ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 7 И 8
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 7 И 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поперечно-полосатые скелетные мышцы- произвольно,быстро. подвластны воле человека 2.Гладкие мышцы образуют 3.Поперечно-полосатые сердечные мы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожайлуста ответьте!20 баллов!Какое слово является по происхождению старославянс??им?1)голова 2)время 3)сторож 4)серебро+от меня респект и уважуха!...
Литература
Математика
Технология
Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическа...
Русский язык