ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 7 И 8

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 7 И 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поперечно-полосатые скелетные мышцы- произвольно,быстро. подвластны воле человека 2.Гладкие мышцы образуют       3.Поперечно-полосатые сердечные мы
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