. Торговые связи Нижегородской области с другими городами и областями. ( Что приво??или и вывозили). Кратко.

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В 19 веке Нижний Новгород сохранил за собой роль центра транзитной торговли. Ежегодно по Волге в обоих направлениях проходило около 6600 судов и плотов. По Оке суда шли из центральной России до Нижнего Новгорода и уже отсюда расходились по Волге. Из Нижнего Новгорода вывозили хлеб (мука), кустарные и фабричные изделия (канаты, кожевенная продукция, стальные изделия). Ввозили же сырье и материалы для фабрик и заводов: сырые кожи, пенька, шерсть, лен. В середине 19 века торговое значение Нижнего Новгорода усиливается в нем было 4092 лавки (из них на ярмарке – 3322), винных погребов 8 (на ярмарке 5), трактирных заведений – 150 (на ярмарке 116), питейных домов – 62 (на ярмарке 25). В 19 веке Нижний Новгород являлся крупнейшим центром торговли России. На этот период времени приходится его экономический расцвет. Во многом всем этим Нижний Новгород был обязан Нижегородской ярмарке – центру российской и международной торговли, на котором формировались всероссийский цены на многие товары народного потребления (чай). В Нижнем Новгороде действовала густо разветвленная сеть городских базаров, магазинов и лавок. Город имел выгодное географическое положение и имел хорошие транспортные подходы (реки Ока и Волга, железная дорога Москва – Нижний Новгород). Для обеспечения торговых операций в городе имелась сеть кредитных и банковских учреждений, а также страховых компаний. Большую роль для экономики города играла транзитная торговля. В 20 веке с началом Второй мировой войны наметился упадок торговли в Нижнем Новгороде. Резко стало падать количество перевозимых и продаваемых товаров. Революция 1917 года и гражданская война окончательно уничтожили былую экономическую мощь города. Были разрушены торговые связи с другими губерниями страны и иностранными государствами, канули в небытие славные торговые традиции города и его купеческие династии. Рыночная экономика в нашей стране на 70 лет прекратила свое существование, а вместе с ней и частная инициатива в торговле и предпринимательстве.