Упр.150 помогите сделать все написано и сделайте разбор 1 предложения (полный разбо??)

Гость: Гость:

Поют о Родине(пред.пад.).О берег(винит.п.) плещется.На стебелёк(вин.пад.) села.На дворе(п.п.) вьюга(им.п.).В дольну(вин.пад.) бежит.В аллее(п.п.) тихо.В небе(п.п.) раздалась.. (вот всё)