Упр.150 помогите сделать все написано и сделайте разбор 1 предложения (полный разбо??)
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Упр.150 помогите сделать все написано и сделайте разбор 1 предложения (полный разбо??)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поют о Родине(пред.пад.).О берег(винит.п.) плещется.На стебелёк(вин.пад.) села.На дворе(п.п.) вьюга(им.п.).В дольну(вин.пад.) бежит.В аллее(п.п.) тихо.В небе(п.п.) раздалась.. (вот всё)
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