Обчисліть довжину двійкового коду деякого тексту за умови що символи тексту зако??овані з використанням таблиці кодів символів у тесті 32 сторінки кожна сторінка містить 48 рядків у кожному рядку в середньому 56 символів. Вираз...
Информатика
Обчисліть довжину двійкового коду деякого тексту за умови що символи тексту зако??овані з використанням таблиці кодів символів у тесті 32 сторінки кожна сторінка містить 48 рядків у кожному рядку в середньому 56 символів. Виразіть довжину двійкового коду цого тексту цілим числом у найбільших можливих одиницях .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*48*56 = 86016 символов всего Поскольку кодировка не указана то допустим, что текст кодирован ASCII кодировкой по 8 бит на символ или 1 байт 1*86016 байт занимает текст = 84 кб дальше делить нет смысла
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