Чи потрібна людині внутрішня краса? (твір)

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Чи потрібна людині внутрішня краса? (твір)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю,людині потрібна внутрішня краса. Людину потрібно судити саме за внутрішньою красою, а не за зовнішньою. Людина, яка внутрішньо красива буде доброю, чуйною, готовою допомогти. Я вважаю, набагато краще володіти внутрішньою красою, чим зовнішньою.
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