Чи потрібна людині внутрішня краса? (твір)

Гость: Гость:

Я вважаю,людині потрібна внутрішня краса. Людину потрібно судити саме за внутрішньою красою, а не за зовнішньою. Людина, яка внутрішньо красива буде доброю, чуйною, готовою допомогти. Я вважаю, набагато краще володіти внутрішньою красою, чим зовнішньою.