4.Какими чертами характера влечет Пугачев
Литература
4.Какими чертами характера влечет Пугачев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уверенностью, решимостью, он умен и смекалист, так как в его речи много пословиц, поговорок, присказок. Из этого следует, что он мудр: он не только много знает поговорок, но и вовремя их применяет. Также он довольно мужественен. «Его хладнокровие одобрило меня». Он веселый, но и жестокий в тоже время, довольно таки хитрый и лукавый. Пугачев сложная личность и Пушкин хотел этим сказать, что «наши недостатки – это продолжение наших достоинств».
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