4.Какими чертами характера влечет Пугачев

Гость: Гость:

Уверенностью, решимостью, он умен и смекалист, так как в его речи много пословиц, поговорок, присказок. Из этого следует, что он мудр: он не только много знает поговорок, но и вовремя их применяет. Также он довольно мужественен. «Его хладнокровие одобрило меня». Он веселый, но и жестокий в тоже время, довольно таки хитрый и лукавый. Пугачев сложная личность и Пушкин хотел этим сказать, что «наши недостатки – это продолжение наших достоинств».