Сочинение на тему «Незабываемые страницы поэмы „Полтава“ „
Литература
Сочинение на тему «Незабываемые страницы поэмы „Полтава“ „
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С первой строки поэма вызывает сильный интерес у читателя, заставляет погрузиться в атмосферу истории России. События описываются очень красочно и вполне доступно. Произведение читается легко, на одном дыхании, от чего читатель получает великое удовольствие. Яркое описание полтавского боя затягивает, позволяет ощутить чувство агонии и смерти(тут не очень красиво), а стремительное развитие дополнительной сюжетной линии - истории Марии, Кочубея и Мазепы, вызывает переживание за героев. Ну вот как-то в этом духе.
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