Сочинение на тему «Незабываемые страницы поэмы „Полтава“ „

Гость: Гость:

С первой строки поэма вызывает сильный интерес у читателя, заставляет погрузиться в атмосферу истории России. События описываются очень красочно и вполне доступно. Произведение читается легко, на одном дыхании, от чего читатель получает великое удовольствие. Яркое описание полтавского боя затягивает, позволяет ощутить чувство агонии и смерти(тут не очень красиво), а стремительное развитие дополнительной сюжетной линии - истории Марии, Кочубея и Мазепы, вызывает переживание за героев. Ну вот как-то в этом духе.