Гражданская война в США(1861-1865) 1.Лидеры(действующие лица) 2.Столица 3.Цели,задачи 4.Итоги

Гость: Гость:

1. Соединённые Штаты Америки и Конфедеративные Штаты Америки 2. Территория Юга ; Территории Севера ( в 1863 ) 3. На Севере проводилась гибкая налоговая политика, деньги из бюджетов штатов выделялись на благотворительность, правительство в определённой мере старалось улучшить условия проживания чёрного населения. Тем не менее, и на Севере и на Юге негры считались людьми второго сорта. Большую роль в политике южных штатов сыграла так называемая «верхушка» — зажиточные рабовладельцы, имевшие в частной собственности крупные земельные наделы. 4. Победа США, Реконструкция, Отмена рабства