Выпишите в тетрадь и объясните термины и понятия акция акционерное общество моно??олия патент биржа негоциант маклер мануфактура
История
Выпишите в тетрадь и объясните термины и понятия акция акционерное общество моно??олия патент биржа негоциант маклер мануфактура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Акция-ценная бумага , свидетельствующая о внесении пая в капитал акционерного общества и дающая её владельцу право на получение части прибыли. Акционерное общество-общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций. Монополия(наш учитель так говорит)-объединение мелких предприятий под властью крупного. Патент-это охранный документ, подтверждающий исключительное право его владельца на объект интеллектуальное собственности. Биржа-это организационный, постоянно функционирующий, определенный оптовый рынок однородных товаров.Негоциант-оптовый купец.Маклер-- Профессиональный посредник при заключении торговых, биржевых сделок.Мануфактура-(как говорит наш учитель)-это предприятие где существовал ручной труд и разделение труда.
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