Найдите площадь равносторонего треугольника , отсекаемого , от данного треугольн??ка его средней линией если площадь треугольника 48см²
Геометрия
Найдите площадь равносторонего треугольника , отсекаемого , от данного треугольн??ка его средней линией если площадь треугольника 48см²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольники ABC и BKP - они подобны по 2 углам KP - средняя линия треугольника ABC KP=BP=KB 9 (по условию ) т.к. KP - средняя линия, то KP=1/2 AC KB=1/2AB BP=1/2DC значит k=1/2 k- коэффициент подобия S1/S2=(k)^2 S/48=1/4 S=12
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