Сочинение по картине а.м.г Герасимова дары осени

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Александр Михайлович Герасимов написал почти три тысячи картин, среди которых есть портреты, пейзажи, натюрморты. Его полотна знамениты на весь мир, они являются украшением многих музеев. Одним их таких произведений является натюрморт «Дары осени». Картина поражает зрителя яркостью и сочностью красок. Центральное место на картине занимает рябина. Ее только что сорвали и поставили в вазы на подоконник. Красные ягоды горят ярким пламенем в солнечных лучах, которые ласкают их своим теплом. Контрастное сочетание белой прозрачной вазы и темной еще больше подчеркивает красоту рябиновых веток, покрытых кроваво-красными ягодами. Зеленые листья, которые осень не успела перекрасить, еще больше оттеняют красный цвет ягод рябины. А рядом на тарелке лежат сочные яблоки, подсолнухи примостились поблизости. Они не желтые и не зеленые, какими мы привыкли их видеть. Красный свет от рябины изменяет такие привычные предметы. Теперь они тоже стали красными, как будто на них плеснули краски. Лишь черные семечки упорно не хотят менять свой оттенок. Рядом с подсолнухами скромно примостился одинокий грибок. И ему рябина подарила немного алого цвета, которого у нее в избытке. Настолько много, что все вокруг кажется красноватым: и стол, и подоконник, и наличники окон. Красный свет льется в комнату. Зритель заворожен рябиной, от нее просто невозможно оторвать глаз. Поистине, щедра земля на дары свои. Вот только не ленись, собирай то, что дает тебе матушка-природа. А.М. Герасимов ценил родную землю, потому, наверное, так притягательны его картины.