Почему гидроксид железа (II) в отличие от гидроксида железа (III) менее устойчив и окисляется даже кислородом воздуха?

Химия

Почему гидроксид железа (II) в отличие от гидроксида железа (III) менее устойчив и окисляется даже кислородом воздуха?

Автор: Гость