Почему гидроксид железа (II) в отличие от гидроксида железа (III) менее устойчив и окисляется даже кислородом воздуха?
Химия
Почему гидроксид железа (II) в отличие от гидроксида железа (III) менее устойчив и окисляется даже кислородом воздуха?
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Гость:
Эх если бы я знал :( Самому бы узнать
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