Задание 150, срочно! Десять баллов за него.
Русский язык
Задание 150, срочно! Десять баллов за него.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там легко например река плещется о тихий берег
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