Ребят, знает кто как называется это фигня ( физическая ) шары железные бьются об друг друга! к блин как бы Вам объяснить (

Физика

Ребят, знает кто как называется это фигня ( физическая ) шары железные бьются об друг друга! к блин как бы Вам объяснить (

Автор: Гость