Ребят, знает кто как называется это фигня ( физическая ) шары железные бьются об друг друга! к блин как бы Вам объяснить (
Физика
Ребят, знает кто как называется это фигня ( физическая ) шары железные бьются об друг друга! к блин как бы Вам объяснить (
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шары Ньютона........................
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