Для чего человеку необходимы знания об особенностях строения костей?? Срочно!!!
Биология
Для чего человеку необходимы знания об особенностях строения костей?? Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну раньше люди не знали, что сломанные кости могут сращиваться. Им было проще отрезать руку.) Когда знаешь как это работает, проще правильно поставить диагноз и назначить лечение. Знания о костях подводят нас к тому, что нужно упражняться, делать зарядку, разминку, чтоб ничего не "хрустело"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Ребят, знает кто как называется это фигня ( физическая ) шары железные бьются об друг друга! к блин как бы Вам объяснить (
Французский язык
Измени предложения, используя местоимение en. 1.Eric a de l'argent. 2.Vous voulez du jambon. 3.Il ne boit pas de lait. 4.Elle ne vert pas d...