Для чего человеку необходимы знания об особенностях строения костей?? Срочно!!!

Гость: Гость:

Ну раньше люди не знали, что сломанные кости могут сращиваться. Им было проще отрезать руку.) Когда знаешь как это работает, проще правильно поставить диагноз и назначить лечение. Знания о костях подводят нас к тому, что нужно упражняться, делать зарядку, разминку, чтоб ничего не "хрустело"