Для чего человеку необходимы знания об особенностях строения костей?? Срочно!!!

Биология
Для чего человеку необходимы знания об особенностях строения костей?? Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну раньше люди не знали, что сломанные кости могут сращиваться. Им было проще отрезать руку.) Когда знаешь как это работает, проще правильно поставить диагноз и назначить лечение. Знания о костях подводят нас к тому, что нужно упражняться, делать зарядку, разминку, чтоб ничего не "хрустело"
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