Объясните аллегорический смысл слов кудесника: lt;lt; провдив и свободен их вещий языкgt;gt; //И с волей небесною дружен.... Песнь о вещем Олеге.... заранее спасибо

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Многие писатели и поэты обращались к прошлому, к старинным преданиям и ле­гендам, чтобы на их основе создать свои произведения. Особенно интересный материал давали древнерусские летописи. Одна из летописных легенд — о смерти киевского князя Олега — легла в основу пушкинской «Песни о вещем Олеге».«Песнь...» знакомит нас с жизнью и судьбой киевского князя Олега. Ему, сильному и могущественному, покорны «и волны и суша», щит его украшает врата Царьграда; «и пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы». Врагу остается только позавидовать «столь дивной» судьбе Олега.Отправляясь в поход на хазар, князь Олег встречается С кудесником, чтобы узнать у него о своей дальнейшей судьбе. Диалог, который ведут Олег и кудесник, — это диалог Власти и Мудрости. С первых же строчек становится ясно, за кем сила, могущество, власть. Олег просит кудесника не бояться его и, открыв правду, взять в награду «лю­бого коня». Ответ мудреца великому и могущественному князю вызывает уважение и восхищение:Волхвы не боятся могучих владык, И княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен.Оказывается, есть люди, которые не подвластны силе и могуществу Власти. Кудесник покоряет нас своей независимостью, бесстрашием, правдивым и свободным языком Мудрости.Он предсказывает Олегу смерть «от коня своего», и тот решает расстаться с боерым другом. Через много лет князь узнает о смерти коня и, обвиняя кудесника во лжи, жалея, что поверил его предсказанию, едет на поле, чтобы увидеть «кости коня». Как ни всесилен и могуч Олег, но Мудрость оказалась права: смерть, которую князь хотел обмануть, настигает его. Его жалит змея, выползшая из черепа коня:Как черная лента вкруг ног обвилась, И вскрикнул внезапно ужаленный князь.«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина заставляет нас задуматься о многом: в чем заключается мудрость жизни, все ли решают власть, сила и могущество, способен ли человек изменить свою судьбу? Подробнее: Смысл диалога Олега и кудесника (А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге») - 6 класс - Русский язык и литература - Сочинения | ЕГЭ