МИША С ПАПОЙ ПОСОДИЛИ 7 КУСТОВ КРЫЖОВНИКАИ И 18 КУСТОВ СМОРОДИНЫ МИША ПОСОДИЛ КУСТОВ ПОСАДИЛ ПАПА?

Математика
МИША С ПАПОЙ ПОСОДИЛИ 7 КУСТОВ КРЫЖОВНИКАИ И 18 КУСТОВ СМОРОДИНЫ МИША ПОСОДИЛ КУСТОВ ПОСАДИЛ ПАПА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+18=25 кустов посадил Миша и папа
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