График функции y=4x-6 y=-2x+5 y=6/x y=-8/x помогите пожалуйста завтра уже сдать надо (((

Гость: Гость:

Первые два графика - это прямые, строй их по точкам: у=4х-6, (1,5;0) и (0;-6) у=-2х+5 (2,5;0) и (2;1) гипербола у=6/х по точкам (1;6), (2;3), (3;2), (6;1) - это правая веточка, левая строится симметрично относительно начала координат в 3 четверти у=-8/х тоже гипербола, только расположена во 2 и 4 координатных четвертях, строим одну веточку по точкам (1;-8); (2;-4); (4;-2); (8;-1), вторую - снова симметрично относительно 0.