Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?
Математика
Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые рубашки - 1/3х Чёрные рубашки - 5 Остальные - 0,5х Всего рубашек - Х Решение: 1/3х+5+0,5х=Х Х+15+1,5х=3х Х+1,5х-3х=-15 -0,5х=-15 Х=-15/-0,5 Х=30 Ответ: в шкафу было 30 рубашек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Объясните аллегорический смысл слов кудесника: << провдив и свободен их вещий язык>> //И с волей небесною дружен.... Песнь о вещем Олег...
Математика
Алгебра
Русский язык