Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?

Математика
Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые рубашки - 1/3х Чёрные рубашки - 5 Остальные - 0,5х Всего рубашек - Х Решение: 1/3х+5+0,5х=Х Х+15+1,5х=3х Х+1,5х-3х=-15 -0,5х=-15 Х=-15/-0,5 Х=30 Ответ: в шкафу было 30 рубашек
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