Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?

Математика

Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белыми, ни чёрными?

Автор: Гость