Замените данные в скобках глаголы глаголами во 2-М лице единственного числа насто??щего или будущего времени: Свалиться Вырубить Погнаться Потерять Захотеть Потерять Наполнить Наслушаться Сказать Услышать Р...
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Замените данные в скобках глаголы глаголами во 2-М лице единственного числа насто??щего или будущего времени: Свалиться Вырубить Погнаться Потерять Захотеть Потерять Наполнить Наслушаться Сказать Услышать Размокнуть Лопнуть Спрятать Переломить Переломать Испортить Схватить Поймать Высидеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свалишься Вырубишься Погонешься Захочешь Потеряешь Наполнишь Наслушаешься Скажешь Услышишь Размокнешь Лопнешь Спрячешь Переломаешь Переломишь Испортишь Схватишь Поймаешь Высидишь
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