Помогите мне! Срочно нужно! (даю 12 баллов) Внутренняя энергия алюминиевого бруска при нагревании на 4 градуса Цельсия увеличилась на 1760 Дж. Чему равна масса этого бруска? (Ответ выразить в килограммах и округлить до тысяч...

Физика

Помогите мне! Срочно нужно! (даю 12 баллов) Внутренняя энергия алюминиевого бруска при нагревании на 4 градуса Цельсия увеличилась на 1760 Дж. Чему равна масса этого бруска? (Ответ выразить в килограммах и округлить до тысячных) \мне нужен только ответ, решение не нужно\

Автор: Гость