Помогите мне! Срочно нужно! (даю 12 баллов) Внутренняя энергия алюминиевого бруска при нагревании на 4 градуса Цельсия увеличилась на 1760 Дж. Чему равна масса этого бруска? (Ответ выразить в килограммах и округлить до тысяч...
Физика
Помогите мне! Срочно нужно! (даю 12 баллов) Внутренняя энергия алюминиевого бруска при нагревании на 4 градуса Цельсия увеличилась на 1760 Дж. Чему равна масса этого бруска? (Ответ выразить в килограммах и округлить до тысячных) \мне нужен только ответ, решение не нужно\
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) m=Q/ct=1760/960*2=0, 96кг = 960 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольный участок земли площадью 1600 м^2 обнесён изгородью, длинна которой 200м. найдите стороны этого участка
Английский язык
Математика
Решите задачу и составьте краткую запись пж, завтра сдовать тетради. В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 ыли белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. ...
Литература
Объясните аллегорический смысл слов кудесника: << провдив и свободен их вещий язык>> //И с волей небесною дружен.... Песнь о вещем Олег...