Помогите пожалуйста! Составить 5 предложений со словами пробежаться, железнодоро??ный, самоопыляются, светло- зелёный, быстроходный. Заранее спасибо)

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Помогите пожалуйста! Составить 5 предложений со словами пробежаться, железнодоро??ный, самоопыляются, светло- зелёный, быстроходный. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстро мчится железнодорожный поезд Полезно утром пробежаться по чистому лесу Есть такие красивые цветы которые самоопыояюстя Мой любимый цвет светло-зелёный (не могу придумать к слову быстроходный)
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