Лексическое значение слова Исторический источник.
История
Лексическое значение слова Исторический источник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исторический источник - это носитель исторической информации, возникший как продукт развития природы и человека и отражает ту или иную сторону человеческой деятельности
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