Опишите пожалуйста по плану, Религия как социальный институт

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1. Что такое религия 2. Особенности религии а) вера в сверхестественное б) соблюдение определенных ритуалов в) регламентация жизни 3. Функции религии а) духовное развитие б) спасение в) утешение 3. Роль религии в современном обществе