Сочинения на тему Мой друг

Гость: Гость:

Мой друг. Друг поможет всегда, без друга жизнь не возможна, в древности, людей которые были одни, называли Отшельниками. Без друзей в наше время, это так де. Жизнь многих просто не может быть представлена, если бы у них не было того самого друга. Берегите своих друзей, они единственны, не многим вы можете понравится в роль друга! Кратенько но ясно.