Сочинения на тему Мой друг
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Сочинения на тему Мой друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг. Друг поможет всегда, без друга жизнь не возможна, в древности, людей которые были одни, называли Отшельниками. Без друзей в наше время, это так де. Жизнь многих просто не может быть представлена, если бы у них не было того самого друга. Берегите своих друзей, они единственны, не многим вы можете понравится в роль друга! Кратенько но ясно.
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