Сочинения на тему Мой друг

Литература
Сочинения на тему Мой друг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг. Друг поможет всегда, без друга жизнь не возможна, в древности, людей которые были одни, называли Отшельниками. Без друзей в наше время, это так де. Жизнь многих просто не может быть представлена, если бы у них не было того самого друга. Берегите своих друзей, они единственны, не многим вы можете понравится в роль друга! Кратенько но ясно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Таблица по биологии основные классы кишечнополостных
Ответить
Математика
Сумма двух чисел равна дробь 3 числитель 4 знаменатель, а их разность равна 7 числитель 20 знаменатель. Найди оба числа
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения х-(-82целых 5/7)=-7целых 2/7
Ответить
Обществознание
Опишите пожалуйста по плану, Религия как социальный институт
Ответить
Українська мова
Падав лапатий сніг. з дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари ...
Ответить