Какие рифмы используются в стихоьворении А.С.Пушкина "К морю"

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Какие рифмы используются в стихоьворении А.С.Пушкина "К морю"
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Автор: Гость
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Гость:
Прощай, свободная стихия!  В последний раз передо мной  Ты катишь волны голубые  И блещешь гордою красой.  Как друга ропот заунывный,  Как зов его в прощальный час,  Твой грустный шум, твой шум призывный  Услышал я в последний раз.  Моей души предел желанный!  Как часто по брегам твоим  Бродил я тихий и туманный,  Заветным умыслом томим!  Как я любил твои отзывы,  Глухие звуки, бездны глас  И тишину в вечерний час,  И своенравные порывы!  Смиренный парус рыбарей,  Твоею прихотью хранимый,  Скользит отважно средь зыбей:  Но ты взыграл, неодолимый,  И стая тонет кораблей.  Не удалось навек оставить  Мне скучный, неподвижный брег,[1]  Тебя восторгами поздравить  И по хребтам твоим направить  Мой поэтической побег!  Ты ждал, ты звал… я был окован;  Вотще рвалась душа моя:  Могучей страстью очарован,[2]  У берегов остался я…  О чём жалеть? Куда бы ныне  Я путь беспечный устремил?  Один предмет в твоей пустыне  Мою бы душу поразил.  Одна скала, гробница славы…[3]  Там погружались в хладный сон  Воспоминанья величавы:  Там угасал Наполеон.  Там он почил среди мучений.  И вслед за ним, как бури шум,  Другой от нас умчался гений,  Другой властитель наших дум.  Исчез, оплаканный свободой,[4]  Оставя миру свой венец.  Шуми, взволнуйся непогодой:  Он был, о море, твой певец.  Твой образ был на нём означен,  Он духом создан был твоим:  Как ты, могущ, глубок и мрачен,  Как ты, ничем неукротим.  Мир опустел… Теперь куда же  Меня б ты вынес, океан?  Судьба людей повсюду та же:  Где капля блага, там на страже  Уж просвещенье иль тиран.[5]  Прощай же, море! Не забуду  Твоей торжественной красы  И долго, долго слышать буду  Твой гул в вечерние часы.  В леса, в пустыни молчаливы  Перенесу, тобою полн,  Твои скалы, твои заливы,  И блеск, и тень, и говор волн. 
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