З 8 малик клубків ниток бабуся зв"язала 4 рукавички. З великого клубка ниток можна зв"язати на 3 рукавички більше, ніж із малого. Скільки рукавичок можна зв"язати із великого і малого клубків?

Математика
З 8 малик клубків ниток бабуся зв"язала 4 рукавички. З великого клубка ниток можна зв"язати на 3 рукавички більше, ніж із малого. Скільки рукавичок можна зв"язати із великого і малого клубків?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 рукавичок з маленьких клубків зв'язала чотири а з великого клубка три
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