Климат в тихом океане

География
Климат в тихом океане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенности климата Тихого океана заключаются в том, что в одних широтах в одно и то же время может наблюдаться различная погода. Так все складывается потому, что океан состоит из различных течений, которые от материков приносят сюда теплые или холодные циклоны. -
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