Самолет пролетед расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960км/ч . сколько час??в потребуется машине, чтобы проехать одну третью часов этого расстояния со скоростью 80км/ч?

Математика

Самолет пролетед расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960км/ч . сколько час??в потребуется машине, чтобы проехать одну третью часов этого расстояния со скоростью 80км/ч?

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