Самолет пролетед расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960км/ч . сколько час??в потребуется машине, чтобы проехать одну третью часов этого расстояния со скоростью 80км/ч?
Математика
Самолет пролетед расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960км/ч . сколько час??в потребуется машине, чтобы проехать одну третью часов этого расстояния со скоростью 80км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960*2:3:80=8 часов ответ: 8 часов
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