Запиши слова в три столбика.найди лишнее слово.составь и запиши предложение с эти?? словом.книжка, вывод,труд,рыба,походка,лесок,переход,горка,день,подбор.листик,камень,рассказ.

Русский язык

Запиши слова в три столбика.найди лишнее слово.составь и запиши предложение с эти?? словом.книжка, вывод,труд,рыба,походка,лесок,переход,горка,день,подбор.листик,камень,рассказ.

Автор: Гость