Запиши слова в три столбика.найди лишнее слово.составь и запиши предложение с эти?? словом.книжка, вывод,труд,рыба,походка,лесок,переход,горка,день,подбор.листик,камень,рассказ.
Русский язык
Запиши слова в три столбика.найди лишнее слово.составь и запиши предложение с эти?? словом.книжка, вывод,труд,рыба,походка,лесок,переход,горка,день,подбор.листик,камень,рассказ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) труд рыба день камень 2) вывод переход подбор рассказ 3) книжка лесок горка листик Лишнее : походка по- ход - к -а Приставка , корень, суффикс, окончание
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