Помогите !!!)))) Упр 193

Гость: Гость:

1. подчеркнуть сказуемые. Писал,писать,писать. 2.пошел,ходить ,пойти 3.поеду,поехал,поехать 4.зеленеют,зеленеть Эти глаголы отличаются тем, что они сов. и не сов видов