Помогите !!!)))) Упр 193
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Помогите !!!)))) Упр 193
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. подчеркнуть сказуемые. Писал,писать,писать. 2.пошел,ходить ,пойти 3.поеду,поехал,поехать 4.зеленеют,зеленеть Эти глаголы отличаются тем, что они сов. и не сов видов
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