Помогите !!!)))) Упр 193

Русский язык
Помогите !!!)))) Упр 193
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. подчеркнуть сказуемые. Писал,писать,писать. 2.пошел,ходить ,пойти 3.поеду,поехал,поехать 4.зеленеют,зеленеть Эти глаголы отличаются тем, что они сов. и не сов видов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
She (not/to have) dinner with her family two hours ago.
Ответить
Русский язык
Запиши слова в три столбика.найди лишнее слово.составь и запиши предложение с эти?? словом.книжка, вывод,труд,рыба,походка,лесок,переход,горка,день...
Ответить
Українська мова
Допоможить відповісти на 6 та 7 питання дуже прошу
Ответить
Математика
З 8 малик клубків ниток бабуся зв"язала 4 рукавички. З великого клубка ниток можна зв"язати на 3 рукавички більше, ніж із малого. Скільки рукавичок...
Ответить
Математика
Запишите числа 10 12 18 24 30 42 68 в виде суммы двух простых чисел
Ответить