Как меняется настроение эмоциональное состояние актрисы, читающей стихотворение. Лермонтов стих "Молитва"
Литература
Как меняется настроение эмоциональное состояние актрисы, читающей стихотворение. Лермонтов стих "Молитва"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она чувствует себя виноватой за все грехи
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