Решите пожалуйста мне учитель надо будет отправить по скайпу это задание напиши??е уравнение окружности с центром в точке Р(-2;1) если она проходит через точку Q(1;3) или вот это напишите уравнение прямой проходящей через н...

Геометрия
Решите пожалуйста мне учитель надо будет отправить по скайпу это задание напиши??е уравнение окружности с центром в точке Р(-2;1) если она проходит через точку Q(1;3) или вот это напишите уравнение прямой проходящей через начало координат и точку D (3;-2)
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Гость:
Вот на первое. а как второе делать не помню
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