Решите пожалуйста мне учитель надо будет отправить по скайпу это задание напиши??е уравнение окружности с центром в точке Р(-2;1) если она проходит через точку Q(1;3) или вот это напишите уравнение прямой проходящей через н...

Геометрия

Решите пожалуйста мне учитель надо будет отправить по скайпу это задание напиши??е уравнение окружности с центром в точке Р(-2;1) если она проходит через точку Q(1;3) или вот это напишите уравнение прямой проходящей через начало координат и точку D (3;-2)

Автор: Гость