КААААК?! ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУЛУ СЛОЖНА
Химия
КААААК?! ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУЛУ СЛОЖНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему в конце 5p1 выходит 5ый период. Если 5р1 то раньше было 5s2 1+2=3группа. Ведь в конце 5s2, 4d10, 5p1. Считай только электроны находящиеся в 5
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