Вычислите рациональным способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7 Можете не решать это, только покажите пожалуйста, как упростить рациональным способом

Математика

Вычислите рациональным способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7 Можете не решать это, только покажите пожалуйста, как упростить рациональным способом

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