Вычислите рациональным способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7 Можете не решать это, только покажите пожалуйста, как упростить рациональным способом
Математика
Вычислите рациональным способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7 Можете не решать это, только покажите пожалуйста, как упростить рациональным способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42*(19-16)+40*(16-13)+38*(13-10)+36*(10-7); Волосы всех скобках получится 3, поэтому мы просто может её вынести: 3*(42+40+38+36)=3*156=468.
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