Коля-лучший ученик в классе. Какой частью речи является подлежащее?

Русский язык
Коля-лучший ученик в классе. Какой частью речи является подлежащее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля подлежащее, сказуемого тут нет
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