Сумма двух чисел равна дробь 47 целый 7 чичлитель 30 знаминатель, а их разность равна дробь 5 числитель 6 знаменатель. Найди эти числа
Математика
Сумма двух чисел равна дробь 47 целый 7 чичлитель 30 знаминатель, а их разность равна дробь 5 числитель 6 знаменатель. Найди эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число равно, а второе у, тогда х+у=47 7/30 и х-у=5/6. Составим систему, получим х+у=47 7/30 х-у=5/6 Выразим х через у в одном из уравнений х=5/6+у подставим вместо х в первое уравнение 5/6+у+у=47 7/30 2у=47 7/30-5/6 2у=47 7/30- 25/30 2у=46 37/30 -25/30 2у=46 2/5 у= 232/5*1/2 у=116/5=23 1/5 теперь найдем х х=5/6+23 1/5=25/30+23 6/30 =23 31/30=24 1/30
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