Определить и вывести меньшее из трех вводимых чисел
Информатика
Определить и вывести меньшее из трех вводимых чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c : integer; begin readln(a,b,c); if (a < b) and (a < c) then writeln(a); else if (b < a) and (b < c) then writeln(b); else if (c < a) and (c < b) then writeln(c); else writeln('Числа равны'); end.
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