Найди закономерность в записи данного рядаи запиши в нем еще 5 чисел. 1) 8, 6, 10, 8, 12, ........ 2) 7, 9, 6, 8, 5.......
Математика
Найди закономерность в записи данного рядаи запиши в нем еще 5 чисел. 1) 8, 6, 10, 8, 12, ........ 2) 7, 9, 6, 8, 5.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом -2 +4 -2 +4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сумма двух чисел равна дробь 47 целый 7 чичлитель 30 знаминатель, а их разность равна дробь 5 числитель 6 знаменатель. Найди эти числа
Английский язык
ПОСТАВЬ СЛОВА В ПРАВИЛЬНОМ ПОРЯДКЕ И ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ПРОЧИТАЙ 1.a/twice/cinema/the/go/to/month. 2.do/How/play/computer/you/often/games? 3....