Найди закономерность в записи данного рядаи запиши в нем еще 5 чисел. 1) 8, 6, 10, 8, 12, ........ 2) 7, 9, 6, 8, 5.......

Математика

Найди закономерность в записи данного рядаи запиши в нем еще 5 чисел. 1) 8, 6, 10, 8, 12, ........ 2) 7, 9, 6, 8, 5.......

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