В лесу стоял большой старый пень Сделать синтаксический разбор.
Русский язык
В лесу стоял большой старый пень Сделать синтаксический разбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу стоял большой старый пень пень-подлежащее (_____одной чертой) стоял-сказуемое (двумя чертами) старый-определение (волнистой линией) в лесу-дополнение (_ _ _ _ пунктиром) большой-определение (волнистой линией)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди закономерность в записи данного рядаи запиши в нем еще 5 чисел. 1) 8, 6, 10, 8, 12, ........ 2) 7, 9, 6, 8, 5.......
Русский язык