В лесу стоял большой старый пень Сделать синтаксический разбор.

Русский язык
В лесу стоял большой старый пень Сделать синтаксический разбор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу стоял большой старый пень пень-подлежащее (_____одной чертой) стоял-сказуемое (двумя чертами) старый-определение (волнистой линией) в лесу-дополнение (_ _ _ _ пунктиром) большой-определение (волнистой линией)
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