В лесу стоял большой старый пень Сделать синтаксический разбор.

Гость: Гость:

В лесу стоял большой старый пень пень-подлежащее (_____одной чертой) стоял-сказуемое (двумя чертами) старый-определение (волнистой линией) в лесу-дополнение (_ _ _ _ пунктиром) большой-определение (волнистой линией)