Скажите 15 професиональные фразы и их значение пожалуйста

Гость: Гость:

1) Зарадеться - обрадоваться 2) забедовать - жаловаться, плакаться 3) ладень - ледяная глыба 4) танок - хоровод 5) торок - порыв ветра, шквал 6) сумет - сугроб 7) сусек - отсек или ларь в амбаре, где хранится зерно 8) смашной - вкусный 9) гобец - погреб 10) баско - хорошо, приятно 11) монисто - бусы 12) гаять - кричать 13) исполать - хвала, слава 14) ества - еда 15) вечор - вчера