Запиши выражения и найди их значения. Найди сумму 40 и 41 .2) уменьши число 98 на27,3) при??авь к 21 число 41 4) найди разность 87 и 45 5) найди сумму 20 и 33 6) вычти из 73 число 30 7) прибавь к 24 число40 8) найди разность 95...

Математика

Запиши выражения и найди их значения. Найди сумму 40 и 41 .2) уменьши число 98 на27,3) при??авь к 21 число 41 4) найди разность 87 и 45 5) найди сумму 20 и 33 6) вычти из 73 число 30 7) прибавь к 24 число40 8) найди разность 95и 32 9) увеличь число 51 на 22 10) прибавь к 62 число 22

Автор: Гость