Запиши выражения и найди их значения. Найди сумму 40 и 41 .2) уменьши число 98 на27,3) при??авь к 21 число 41 4) найди разность 87 и 45 5) найди сумму 20 и 33 6) вычти из 73 число 30 7) прибавь к 24 число40 8) найди разность 95...
Математика
Запиши выражения и найди их значения. Найди сумму 40 и 41 .2) уменьши число 98 на27,3) при??авь к 21 число 41 4) найди разность 87 и 45 5) найди сумму 20 и 33 6) вычти из 73 число 30 7) прибавь к 24 число40 8) найди разность 95и 32 9) увеличь число 51 на 22 10) прибавь к 62 число 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 81.2 2) 71 3)62 4)42.5 5)53.6 6)43 7)64.8 8)63 9)либо 73(это если сумма двух чисел) или 1122 (умножение) 10) 84
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