Помогите пожалуйста с лабораторной.Срочно.Даю 20 баллов.

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Объясняю, вегетативная почка- это та почка, которая состоит из зачаточных листьев (только зелёные листья, которые не дают потомство (семена)). Генеративная почка- это та почка, которая состоит из зачаточных листьев, там же находится зачатки цветков или одного цветка (и она намного больше, чем вегетативная почка) и естественно содержит цветок, после которого будут образовываться семена или плоды.