Изложение на тему "Что значит быть воспитанным"Помогите очень срочно надо.

Гость: Гость:

Часто слышали что вы не воспитанный ?Но что это значит "воспитанный". Воспитанный от слова воспитание. Значит когда нас чему то учат родители, говорят что делать, а что нет, они нас воспитывают. Не есть с набитым ртом, не оговариваться, не подслушивать и т.д-это всё что мы должны делать что б быть воспитанными. Значит быть воспитанным это слушаться родителей и запоминать что они говорят, тогда мы будем воспитанными.