Изложение на тему "Что значит быть воспитанным"Помогите очень срочно надо.

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Изложение на тему "Что значит быть воспитанным"Помогите очень срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто слышали что вы не воспитанный ?Но что это значит "воспитанный".     Воспитанный от слова воспитание. Значит когда нас чему то учат родители, говорят что делать, а что нет, они нас воспитывают.                             Не есть с набитым ртом, не оговариваться, не подслушивать и т.д-это всё что мы должны делать что б быть воспитанными. Значит быть воспитанным это слушаться родителей и запоминать что они говорят, тогда мы будем воспитанными. 
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