Придумать две задачи на комбинаторику

Математика
Придумать две задачи на комбинаторику
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она выдает по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано?  Задача 2. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается единица, или тех, в которых она не встречается?  
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