Написать 5 предложений в наст. прод.времени

Английский язык
Написать 5 предложений в наст. прод.времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am watching TV now. я сейчас смотрю телевизор. He is riding a bike он катается на велосипеде Are you going home? ты идешь домой? We are not playing in the garden. мы не играем в саду. She is looking for her doll. она ищет свою куклу.
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