В каком предложении нужно поставить запятую: 1). В середине марта снег ещё лежал с??гробами в лесах и тенистых оврагах. 2). Ветер доносит свежий июньский запах разнотравья и речной прохлады. 3). Внезапно чёрная туча обрушила...

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В каком предложении нужно поставить запятую: 1). В середине марта снег ещё лежал с??гробами в лесах и тенистых оврагах. 2). Ветер доносит свежий июньский запах разнотравья и речной прохлады. 3). Внезапно чёрная туча обрушилась на голубое небо поле льна холодным ливнем. 4). Туча поднималась серо-синей стеной медленно поглащала чистую синева небо.

Автор: Гость