Придумайте предложение на Ғалым-ұстаз, ұшқыш Талғат Бигелдинов.
Қазақ тiлi
Придумайте предложение на Ғалым-ұстаз, ұшқыш Талғат Бигелдинов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) екі мәрте Кеңес Одағының батыры ұшқыш Талғат Бигелдинов. 2)Аристотельден кейінгі екінші ғалым, әрі ұстаз Әл Фараби
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"
Химия
Сравните свойства крсристаллической и пластической серы на основе этих примеров поясните сущьность аллотропии
История
Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?
Русский язык