Придумайте предложение на Ғалым-ұстаз, ұшқыш Талғат Бигелдинов.

Қазақ тiлi
Придумайте предложение на Ғалым-ұстаз, ұшқыш Талғат Бигелдинов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) екі мәрте Кеңес Одағының батыры ұшқыш Талғат Бигелдинов. 2)Аристотельден кейінгі екінші ғалым, әрі ұстаз Әл Фараби
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