Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это зависимость от предмета. Молодёжь сейчас помешана на телефоне, интернете, вещах. Отталкивайся от зависимости к предмету.
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