Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"

Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это зависимость от предмета. Молодёжь сейчас помешана на телефоне, интернете, вещах. Отталкивайся от зависимости к предмету.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сравните свойства крсристаллической и пластической серы на основе этих примеров поясните сущьность аллотропии
Ответить
История
Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?
Ответить
Русский язык
Части речи:предлок союз частицы общее названите
Ответить
Математика
Выпиши названия прямых углов
Ответить
Геометрия
Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке 11задание
Ответить