Да чаго чалавеку варта умець адгадваць загадки помагите пожалуйсто
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Да чаго чалавеку варта умець адгадваць загадки помагите пожалуйсто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб розвиватися,і не бути як та собака яка нічого не вміє і не знає_доречі в загадках є повчання
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